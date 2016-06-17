Нью-Йорк, США, 25 марта, 2022, 14:45 — ИА Регнум. Американскиа рок-исполнительница Mitski (Мицки Мияваки) отложила несколько концертов в США после «положительного теста на коронавируса в тургруппе Mitski». Об этом певица рассказала в своих социальных сетях 24 марта.

Скриншот The Line Of Best Fit Певица Mitski

Mitski должна была выступить в нью-йоркском Radio City Music Hall и филадельфийском Franklin Music Hall, но 24 марта Мицки сообщила о переносе концертов, заявив, что они были отложены из-за «положительного теста на коронавирус в тургруппе Митски».

Она также подтвердила, что тур Laurel Hell возобновится 27 марта в Вашингтоне.