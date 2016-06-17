Ватикан, 17 июня, 2016, 16:28 — ИА Регнум. По распоряжению папы Римского Франциска Ватикан принял вторую группу сирийских беженцев, передает ABC News.

fototelegraf.ru Поток беженцев

Девять беженцев, включая трех детей, сопровождала Швейцарская гвардия на пути из Афин в Рим. Двое из новоприбывших — христиане. Ранее мигранты жили в лагере для беженцев «Кара Тепе» на греческом острове Лесбос.

Понтифик призывает принять сотни тысяч мигрантов из Африки, Азии и Ближнего Востока, спасающихся от войны и бедности.

В мае папа Франциск взял с собой первую группу сирийцев, когда возвращался из Лесбоса в Ватикан. Католический благотворительный фонд (Catholic charity) предоставил беженцам квартиры.