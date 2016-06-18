Екатеринбург, 18 июня, 2016, 16:37 — ИА Регнум. Фантастический боевик «Матрицу» Энди и Ларри Вачовски возвратят на большой экран в Екатеринбурге. В течение двух дней, 18−19 июня фильм будет демонстрироваться в кинотеатре «Колизей» в оригинале с русскими субтитрами.

Цитата из к/ф «Матрица». Реж. братья Вачовски. 1999. США — Австралия Всегда есть выбор

Организатор показов — компания «Иноекино», занимающаяся перезапуском в кино знаменитых фильмов прошлого. Ретроспективные показы уже проходят в Санкт-Петербурге, Москве, Новосибирске и других городах России. С июньского показа «Матрицы» проект открывается и в Екатеринбурге.

Феноменальную популярность «Матрицы» объясняют литературная глубина фильма, где нашли место отсылки к научно-фантастическому роману Уильяма Гибсона «Нейромант», философии Платона, идеям Декарта, Бодрийара, дзен-буддизма, а также уникальные спецэффекты и образцовая постановка действия.

Главный герой картины — Томас Андерсон (Киану Ривз) живет двойной жизнью — офисный сотрудник днём, ночью он хакер по прозвищу Нео. Однажды с Нео на связь выходит некто Морфеус (Лоренс Фишбёрн) и рассказывает тайну этого мира: повседневная жизнь большинства людей — иллюзия, Матрица, созданная вышедшими из-под контроля машинами, которые поработили человечество, и используют тепло их тел как источник энергии. Морфеус — один из лидеров повстанцев, сумевших покинуть Матрицу, и начавших борьбу против машин, в которую оказывается втянут и Нео.

В 1997-м году Энди и Ларри Вачовски получили одобрение на съёмки картины от студии Warner Brothers. Однако из 80-миллионного бюджета, который изначально был запрошен, было выделено только десять, что категорически не устраивало режиссёров. В итоге было принято решение всю сумму потратить на одну вступительную сцену, в которой Тринити (Кэрри-Энн Мосс) убегает от агентов, и продемонстрировать ее главам студии.

Как только смонтированный материал показали в Warner Brothers, те были настолько впечатлены, что немедленно распорядились выделить Вачовски дополнительно сорок миллионов. Общий бюджет картины в итоге превысил цифру в 60, которые впоследствии окупились сполна — фильм заработал в мировом прокате более 463 миллионов.