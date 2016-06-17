Киров, 17 июня, 2016, 16:26 — ИА Регнум. Кировских любителей делать селфи, залезая на высотные телевизионные башни и башни связи, о том, что за свои действия они могут быть привлечены к ответственности по ст. 281 УК РФ («Диверсия»).

David Blackwell Эстремальное селфи

Как сообщили ИА REGNUM в региональном, подобные объекты представляют повышенный интерес для руферов, бейсджамперов и любителей экстремальной фото — и­ видеосъёмки. Экстремалы забираются на башни, не подозревая ни о сильном электромагнитном излучении, ни об административной и уголовной ответственности.

В министерстве пояснили, что вещательное оборудование — антенны излучают высокочастотные радиоволны, которые на близком расстоянии, при подъёме на башню, наносят непоправимый вред здоровью. Негативному воздействию электромагнитного излучения подвергаются нервная, иммунная, эндокринная системы и репродуктивная функция. Повышается вероятность развития онкологических заболеваний. Расстаться со здоровьем можно и другими способами — получив удар током или упав с высоты.

«Экстремалы рискуют потерять не только здоровье и значительные деньги, но и свободу. Объекты связи и вещания оборудованы системами охраны периметра, датчиками движения и системами видеонаблюдения, они являются охраняемыми территориями. Законодательством Российской Федерации установлена административная ответственность за нарушение пропускного режима на территории охраняемого объекта и уголовная ответственность за разрушение средств связи», пояснили в министерстве.

В частности, несанкционированное восхождение на башню подпадает под ст. 20.1 КОАП РФ «Мелкое хулиганство» и карается штрафом до двух с половиной тысяч и арестом на 15 суток. Статья 20.17 КОАП РФ предусматривает за нарушение пропускного режима на территории охраняемого объекта штраф до пяти тысяч рублей. Нарушителям может грозить лишение свободы сроком до 15 лет по статье 281 УК РФ («Диверсия»). При повреждении оборудования и срыве трансляции придётся заплатить связистам и вещателям компенсацию размером до нескольких сотен тысяч рублей.