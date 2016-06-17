Ярославль, 17 июня, 2016, 16:24 — ИА Регнум. Волонтеры Ярославской региональной общественной организации «ЯрСпас» разместили на сайте www.change.org петицию с обращением к первой женщине-космонавту Валентине Терешковой. В данной петиции волонтеры движения просят парламентария взять на контроль ситуацию с выборами уполномоченного по правам ребенка Ярославской области.

По мнению представителей «ЯрСпаса», претендующий на пост детского омбудсмена в Ярославской области заместитель председателя регионального правительства Михаил Крупин не имеет нужной квалификации, чтобы заниматься проблемами детства в Ярославской области.

«При всем уважении к Михаилу Львовичу мы не можем не отметить, что на должности Уполномоченного по правам ребенка должен быть человек, знакомый с детьми не понаслышке, знающий проблемы региона в сфере защиты прав детей изнутри, имеющий педагогическое или хотя бы юридическое образование, но уж точно не экономист, не транспортник и не предприниматель», — говорится в петиции.

В обращении так же указано, что по мнению представителей «ЯрСпаса» в списке кандидатов на пост регионального детского омбудсмена есть более достойный претендент. Таким кандидатом волонтеры считают заместителя начальника отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних — начальника отделения организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних УМВД России по Ярославской области Светлану Морозову.

«Со Светланой Викторовной отряд сотрудничает с момента создания и с первых же поисков несовершеннолетних. Хотим отметить, что этот человек не просто компетентен, он обладает крайне степенью неравнодушия. Светлана Викторовна на протяжении всей деятельности отряда старается вникнуть в каждый поиск, оказать содействие, которое всегда оперативно и грамотно», — говорится в петиции.

В конце своего обращения активисты «ЯрСпаса» попросили Валентину Терешкову взять ситуацию на личный контроль.

«Мы можем только предполагать, что заставляет депутатов Областной думы и комитета по социальной и демографической политике рекомендовать на должность Уполномоченного по правам ребенка, человека, не имеющего ни малейшего отношения ни к детям, ни к защите их прав, при наличии такого кандидата как Светлана Викторовна Морозова. Но очень просим Вас взять на контроль ситуацию с выборами Уполномоченного по правам ребенка в Ярославской области. Не хотелось бы, чтобы защита детей в регионе стала разменной фишкой в политических играх», — пишут активисты.

Как уже ранее сообщало ИА REGNUM, 15 июня на заседании комитета Ярославской областной думы по социальной политике, демографии и здравоохранению кандидат на пост уполномоченного по правам ребенка Ярославской области, заместитель председателя Правительства региона Михаил Крупин набрал большинство голосов депутатов. Ряд депутатов и экспертов назвали исход голосования предрешенным, а процедуру выборов ярославского детского омбудсмена фарсом.

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