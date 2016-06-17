Санкт-Петербург, 17 июня, 2016, 16:20 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, прокомментировал вступление Черногории в военный блок НАТО.

AleGranholm Флаг Черногории

Путин указал, что Черногория не сталкивается ни с какими внешними угрозами, и её вступление в Северо-Атлантический Альянс ни чем не обосновано.

«Непонятны причины вступления Черногории в альянс. Кто ей угрожает? Со стороны блока наблюдается абсолютно наплевательское отношение к нашей позиции», — сказал Путин.

Он напомнил, что Северо-Атлантический Альянс продолжает свое расширение, несмотря на то, что реальных врагов у него попросту нет.

«Советский Союз распался, организация Варшавского договора перестала существовать, но НАТО всё равно двигается к нашим границам», — напомнил Путин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после начала гражданской войны на Украине и воссоединения Крыма с Россией, НАТО наращивает свою военную инфраструктуру у западных российских границ.