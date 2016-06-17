Рига, 17 июня, 2016, 16:15 — ИА Регнум. Сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) задержали группу лиц, подозреваемых в мошенничестве в крупных размерах, сообщает портал Rus.delfi.lv. Также задержанным инкриминируется подделка документов и злоумышленное использование служебного положения.

Ashely Moreno Арест

Как пояснил на пресс-конференции глава БПБК Ярослав Стрельчонок, уголовный процесс начат в отношении должностного лица в строительной сферы (закупок) Департамента Сообщения Рижской думы. Всего задержаны шестеро подозреваемых.

В свою очередь агентство LETA отмечает, что рейд БПБК был проведен в тот момент, когда в отпуске находились мэр Риги Нил Ушаков, глава департамента сообщений Виталий Рейнбах, а также Вадим Баранник, который курирует эту сферу в РД.

Всего в рамках расследования было проведено более 20 обысков, изъята компьютерная техника, а также 300 000 евро наличными.

Как отметил глава БПБК, уголовный процесс связан с начатым ранее уголовным делом, которое ведут правоохранительные органы Литвы. Речь идет о возможных случаях коррупции в Клайпедском морском порту. В рамках этого дела подозреваемым признан глава латвийской компании Latvijas tilti Геннадий Камкалов, а также глава департамента инфраструктуры Клайпедского порта Гедиминас Зумарас.