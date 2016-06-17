Симферополь, 17 июня, 2016, 16:14 — ИА Регнум. Презентация инвестиционного потенциала Крым на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) привлекла внимание иностранцев. Об этом написал на своей странице в Facebook глава Крыма Сергей Аксёнов.

Инвестиции в Крым

«Из зарубежных стран наибольший интерес к Крыму проявляют Италия, Франция, Китай, Германия, Иран, Греция, страны Африки. Для реализации данных проектов инвесторам предоставлены объекты имущества и земельные участки Республики Крым. Крым открыт для диалога и готов к сотрудничеству», — написал Аксёнов.

При этом он отметил, что ожидает делегации из-за рубежа, но основная масса инвесторов — это представители других субъектов РФ. «Вчера рабочие встречи закончились около часа ночи: план работы очень плотный, по 15−20 минут на встречу», — рассказал глава республики.

По его словам, по результатам ПМЭФ Крым заключит с инвесторами соглашения о сотрудничестве. «Уже появились первые предложения, и в течение месяца будет подписан ряд соглашений о сотрудничестве. ПМЭФ — очень удачная площадка, чтобы найти здесь союзников, обсудить различные направления работы», — сообщил Сергей Аксёнов.

Напомним, ранее глава Крыма заявил, что правительство Крыма сократило сроки рассмотрения документов инвесторов, приходящих в республику со своими инвестпроектами, до 30 дней.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Крыму нашли теневые схемы захода на полуостров иностранного капитала в обход санкций. Об этом стало известно после встречи Аксёнова с предпринимателями на Ялтинском экономическом форуме 16 апреля. «Для иностранных инвесторов важно не попасть под санкционный режим. Мы сейчас проговаривали, не будем публично освещать, ряд инструментов, которые позволят иностранцам заходить сюда, формировать движение денег, которое позволит им получать дивиденды, прибыль», — заявил тогда глава Крыма.

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