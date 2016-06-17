Санкт-Петербург, 17 июня, 2016, 16:13 — ИА Регнум. Владимир Путин приветствует готовность Дональда Трампа, кандидата в президенты США от Республиканской партии, к полноформатному восстановлению российско-американских отношений. Об этом российский лидер заявил 17 июня на ПМЭФ, отвечая на вопрос ведущего CNN Фарида Закария о своем отношении к Трампу, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Я «на ходу» сказал, что Трамп — яркий человек. А что — не яркий? Никаких других характеристик я ему не давал», — подчеркнул Путин, отметив, что приветствует готовность Трампа к восстановлению полноценного российско-американского диалога.

«Мы никогда не вмешиваемся во внутриполитические процессы в других странах. Будем работать с любым президентом», — добавил российский лидер.

При этом Путин усомнился в том, что выборы в США являются по-настоящему демократическими. «По-моему, там даже прокуроры отгоняют международных наблюдателей от избирательных участков», — отметил он.

Президентские выборы в США запланированы на 8 ноября 2016 года. Уже очевидно, что главными претендентами на высший пост станут республиканец Дональд Трамп и демократ Хиллари Клинтон.