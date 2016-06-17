Ярославль, 17 июня, 2016, 16:12 — ИА Регнум. В Ярославле запрещено купание на Центральном и Дзержинском пляжах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

фото мэрии города Ярославля

Причиной запрета стало несоответствие воды в районе пляжей микробиологическим нормам. Между тем, на предстоящие выходные в Ярославле прогнозируется жаркая погода, и следует ожидать, что горожане, отправятся отдыхать на пляж и, несмотря на запреты, захотят освежиться.

Стоит отметить, что при открытии купального сезона городские пляжи были освящены священнослужителями Ярославской митрополии.

Пока же мэрия Ярославля совместно с МКУ «Центр гражданской защиты» предприняла меры профилактики. В Дзержинском районе города проведен рейд по потенциально опасным местам на водоемах. Проверены берег реки Волги вблизи Павловского парка, пруд в районе улицы Панина и Ленинградского проспекта и обводнённые карьеры на бывшей территории завода «Альтаир». Везде выставлены запрещающие знаки «Купание запрещено».