Санкт-Петербург, 17 июня, 2016, 16:09 — ИА Регнум. Глава правительства Италии Маттео Ренци, выступая сегодня, 17 июня, на Петербургском международном экономическом форуме, говорил про общие ценности, объединяющие Европу с Россией, передает корреспондент ИА REGNUM.

Василий Перов. Портрет писателя Федора Михайловича Достоевского (фрагмент). 1872

«Дорогой президент Владимир Владимирович, то что нас объединяет — это не столько даже деловые аспекты — это то чувство изумления, которое мы испытываем перед красотой», — обратился итальянский гость к президенту РФ.

Ренци напомнил, что «великий русский писатель Достоевский написал ряд наиболее прекрасных страниц «Идиота» в моем городе во Флоренции — на Палаццо Питти».

И именно в этом романе содержится знаменитая фраза, которая итальянскому премьеру «кажется чудесной». «Один из его персонажей задал вопрос: какая красота спасет мир? Я полагаю, что именно красота спасет мир», — сказал Ренци, имея ввиду не только эстетическое понимание красоты.

По его словам, Россию и Европу объединяют общие ценности. Ренци признался, что ему «выпала честь и удовольствие побывать в Эрмитаже» и посетить многие достопримечательности Петербурга.

Премьер-министр также отметил, что ему было «очень здорово услышать эти ценности на концерте в сирийской Пальмире, когда после освобождения от боевиков этого города известный и талантливый дирижер Валерий Гергиев провел концерт». «Это позволило нам понять, что цивилизация, культура снова сияют даже на этой израненной и измученной земле», — сказал он.