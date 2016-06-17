Дзержинск, Нижегородская область, 17 июня, 2016, 16:06 — ИА Регнум. В Нижегородской области заключен под домашней арест директор ООО «Мастер групп». Именно это предприятие приводило праздничный салют в Дзержинске, во время которого погибла женщина.

k1news.ru Арест

Как сообщили ИА REGNUM в СК РФ, мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека»).

По данным СК РФ, в ходе фейерверка произошло разрушение и деформация металлического каркаса, которым пусковые трубы (мортиры) должны были удерживаться в вертикальном положении.

В результате этого произошло отклонение от вертикали и изменение траектории полета пиротехнического изделия. Оно полетело в сторону наблюдающих за показом лиц.

В итоге погибла 65-летняя женщина. Еще 10 человек получили ожоги различной степени тяжести.

В свою очередь в администрация Дзержинска сообщили о перечислении материальной помощи некоторым пострадавшим и семье погибшей.

По данным мэрии, семье погибшей женщины оказана материальная помощь в размере 450 тыс. рублей, трем пострадавшим — по 50 тыс. рублей каждому.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее городская администрация взял на себя организацию и оплату всех поминальных мероприятий и мероприятий, связанных с захоронением погибшей женщины.