Ставрополь, 17 июня, 2016, 16:04 — ИА Регнум.



Иван Шилов ИА REGNUM Земля

В регионе Кавказских Минеральных вод (Ставропольский край) определен участок земли, на котором будет создан инновационный медицинский кластер. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте общественных связей Корпорации развития Северного Кавказа, 17 июня в рамках Петербургского международного экономического форума состоялось подписание договора о безвозмездной передаче на эти цели земельного участка в Минераловодском районе общей площадью более 200 гектаров.

Подписи под документом поставили генеральный директор Акционерного общества «Корпорация развития Северного Кавказа» Сергей Харитонов и член совета директоров АО «Терский племенной конный завод №169» Елена Поповкина .

Три земельных участка передано под строительство медкластера именно конным заводом. Передача земли имеет целевое значение. Они могут быть использованы исключительно для создания медицинского кластера.

Рядом с передаваемым участком находится аэропорт «Минеральные Воды» и федеральные автомобильные трассы.

«Сейчас на этих нивах колосится пшеница. Мы уберем этот урожай. А дальше мы хотим, чтобы эта земля приносила не только хлеб, но и здоровье всем россиянам», прокомментировал подписание соглашения глава конезавода.

В рамках форума также подписано соглашение со ставропольской компанией ООО «Ленд-Юг». «Сотрудничество будет включать и создание самих объектов кластера, и строительство автомобильных дорог, подведение к кластеру необходимых коммуникаций и ресурсов», — прокомментировал соглашение первый заместитель Министра по делам Северного Кавказа Одес Байсултанов.

Отметим, что накануне в рамках форума состоялась первая официальная публичная презентация проекта инновационного медицинского кластера в регионе Кавказские Минеральные Воды. Он будет представлять собой университетский медицинский комплекс, на основе которого планируется строительство Медицинского университета, многопрофильной Университетской клиники и Научно-исследовательского центра до 2020 года.

Комплекс включит в себя специализированные медицинские клиники (хирургическая малоинвазивная клиника непродолжительного пребывания, клиника абдоминальной хирургии и клиника матери и ребенка, Центры реабилитации и санаторно-курортного лечения по онкологическому, кардиоваскулярному, неврологическому, общему терапевтическому, ортопедическому и детскому направлениям, а также объекты сопутствующего формата: технопарк, гостиницы, общежития и т.д.

Решением правительства России проект включен в Государственную программу Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на период до 2025 года. В целом объем инвестиций в проект оценивается в 162,1 млрд рублей, из которых 40 млрд рублей будет профинансировано за счет бюджетных средств.

Регион Кавказские Минеральные Воды обладает всей необходимой инфраструктурой для создания такого медкластера. Это старейший в России лечебно-оздоровительный курортный регион. Созданию там медкластера способствуют уже освоенные уникальные природные лечебные факторы и значительная санаторно-курортная база.

«Проект по созданию медицинского кластера можно считать первой попыткой объединить в нашей стране на одной территории бальнеологические и природно-климатические ресурсы с лечением, реабилитацией, наукой и медицинским образованием», считает куратор проекта, первый заместитель министра РФ по делам Северного Кавказа, председатель Совета директоров АО «КРСК» Одес Байсултанов.

Задачи будущего кластера: полностью удовлетворить потребности жителей Северного Кавказа в качественной высокотехнологичной медицинской помощи, перенаправить поток выездного «медицинского туризма» из России, привлечь иностранного пользователя медицинских услуг и придать дополнительный импульс для развития территории.

Отметим также, что готовность участия в проекте уже заявили компании Италии, Австрии, Израиля.