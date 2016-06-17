Ярославль, 17 июня, 2016, 16:02 — ИА Регнум. Депутаты Ярославской областной думы не хотят ужесточать требования к претендентам на должности сити-менеджеров в регионе. По мнению парламентариев, следует смягчить и существующие критерии отбора кандидатов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном законодательном собрании.

В настоящее время в Ярославскую думу внесен законопроект, устанавливающий дополнительные требования к кандидатам на должности глав администраций муниципальных образований. В числе таковых — высшее образование по узкому перечню специальностей и возраст от 35 лет. Например, кандидаты на должность главы административного центра Ярославской области должны обладать опытом профессиональной деятельности в области экономики, управления коммерческой организацией с количеством работающих не менее полутора тысяч человек в течение пяти лет. Или иметь стаж работы на выборных государственных или муниципальных должностях не менее пяти лет.

Комитет думы по законодательству, вопросам государственной власти и местному самоуправлению с этими предложениями принципиально не согласился, равно как и чиновники.

«Законодательством установлен возрастной барьер для выборов мэра 21 год, 30 лет — для выборов губернатора, 35 лет — для выборов президента. А в ваших предложениях заложено ограничение 35 лет для всех должностей. Тут даже Президент не пройдет, не получится у него: образования не хватит», — отметил заместитель губернатора области Александр Краснов.

«Есть вопросы к требованиям узкой специализации по высшему образованию, и есть вопросы по количеству человек в управлении. Полторы тысячи человек — это большое предприятие. С коммерческих предприятий такого уровня никто не пойдет работать сити-менеджером», — высказался депутат Роман Фомичев.

При этом большинство депутатов сомневается в целесообразности изначальных дополнительных требований к претендентам. Избыточное регулирование приведет к тому, что на начальном этапе будут отсеяны вполне квалифицированные специалисты. По мнению Александра Тарасенкова, профессиональные качества кандидата можно оценить в процессе конкурсного отбора.

«В качестве участника конкурсной комиссии я участвовал в отборе кандидатур на пост главы администрации. Самый главный отбор проходит во втором и третьем этапе, где оцениваются не формальные признаки соответствия критериям, а реальные деловые качества кандидата, насколько хорошо человек работает, каких успехов он достиг на своем нынешнем месте работы, какие отзывы о нем лидеров общественного мнения», — пояснил Александр Тарасенков.

Пока законопроект решено отложить в сторону. Возможность введения каких-либо дополнительных критериев для кандидатов в сити-менеджеры оценит профильная рабочая группа думы.