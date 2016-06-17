Санкт-Петербург, 17 июня, 2016, 16:02 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин считает необходимым отказаться от каких-либо избирательных кампаний на Украине до того, как будет завершен конфликт на юго-востоке этой страны. Об этом он заявил 17 июня на Петербургском международном экономическом форуме, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Право

По словам Путина, жители Донбасса стремятся обеспечить свои права и интересы и боятся репрессий со стороны Киева. Минские соглашения, подчеркнул российский президент, которые были призваны решить проблему, до сих пор не выполняются украинской стороной.

«Мы же тогда всю ночь спорили о том, что же первично. И пришли к выводу, что первичным является решение политических вопросов. Решение вопросов безопасности для людей, которые проживают на соответствующей территории Донбасса», — сказал Владимир Путин.

Он напомнил, что оговоренные изменения в украинскую конституцию должны были быть приняты до конца 2015 года, но этого не произошло; кроме того, в силу должен был вступить закон об особом статусе территорий, которые именуются непризнанными республиками.

«Этот закон принят парламентом страны, но до сих пор не действует. Закон об амнистии был принят парламентом Украины, но не подписан президентом, не действует», — перечислил президент РФ невыполненные Киевом пункты Минских соглашений.

Он считает, что нельзя запускать выборный процесс в стране, которая проводит так называемую «антитеррористическую операцию» на собственной территории.

«Как можно проводить выборный процесс в стране, которая находится в условиях антитеррористической операции? Надо это (АТО, — прим.ред.) отменить, заняться восстановлением экономики и гуманитарной сферы. Но ничего не делается, просто ничего», — сказал Владимир Путин.

Он полагает, что украинские власти откладывают необходимые решения, ссылаясь на акты насилия со стороны «сепаратистов», однако Путин убежден, что это «просто отговорка» и «предлог, чтобы ничего не делать».