Псков, 17 июня, 2016, 16:02 — ИА Регнум. Депутаты Псковского областного собрания приняли закон, который существенно уменьшает ставки арендной платы за использование земель сельскохозяйственного назначения, а также земельных участков, на которых размещены объекты транспортного назначения. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облсобрания, для сельскохозяйственных товаропроизводителей размер годовой аренды уменьшится в 10 раз — ставка арендной платы снижена с 3% до 0,3%.

Александр Дейнека. Совхоз. Новые дома. 1934

Такая же арендная ставка — 0,3% — установлена и в отношении земельных участков, предоставленных для размещения аэропортов и аэродромов, находящихся в собственности Псковской области.

«Необходимость установления такой ставки арендной платы связана с передачей из федеральной собственности в собственность региона полного пакета акции ОАО «Псковавиа», а также передачей недвижимого имущества аэропортового комплекса в Великих Луках. Смена собственника привела к тому, что арендная плата за использование земельного участка, необходимого для обеспечения деятельности аэропорта, возросла в 175 раз — с 7 тысяч рублей в год до 1,29 млн рублей», — пояснили в пресс-службе регионального парламента.

Для земельных участков, предназначенных для осуществления перевозок, посадки, высадки пассажиров и их сопутствующего обслуживания ставка арендной платы снизится в два раза — с 3% до 1,5%. Арендаторами таких земельных участков, находящихся в собственности области, являются автотранспортные предприятия Псковской области: ГППО «Псковпассажиравтотранс», ГППО «Псковавтотранс» и ГППО «Славяне».Они уже имеют значительную суммарную задолженность по арендной плате за земельные участки — более 15 млн рублей. Решение было принято, чтобы не ухудшать и без того тяжёлое финансовое положение автоперевозчиков.