Ярославль, 17 июня, 2016, 15:52 — ИА Регнум. Центр Всемирного наследия ЮНЕСКО выразил обеспокоенность по поводу строительства в исторической охраняемой зоне Ярославля и сохранности памятников, включенных в реестр всемирного наследия. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила ярославская градозащитница Ольга Мазанова.

Храм Николы Мокрого в Ярославле

Проект решения 40-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО содержит анализ состояния охраняемых объектов в Ярославле и рекомендации относительно перспективы их дальнейшего существования. Выводы, сделанные ЮНЕСКО совместно с ИКОМОС (Международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест) и ИККРОМ (Международный исследовательский центр по сохранению и реставрации культурных ценностей), отмечают, что строительство в зоне ЮНЕСКО в Ярославле и в районе буферной зоны вдоль реки Которосль угрожает сохранности памятников и цельности объекта. При этом ЮНЕСКО отмечает, что Комитет неоднократно запрашивал у России информацию о застройке исторической части Ярославля и проектах строительства, а также оценку воздействия на объекты наследия при существующем плане застройки города. Однако эти сведения так и не были предоставлены.

«Хотя государство-участник сделало некоторые улучшения в отношении укрепления законодательства, и принимаются меры по разработке плана управления, по-прежнему вызывает беспокойство недостаточное правовое регулирование и отсутствие комплексной системы управления. Не ясно, насколько пересмотренный регламент развития городской инфраструктуры соотносится с выдающейся всемирной ценностью объекта и как эти правила реализуются при отсутствии соответствующего плана управления», — отмечается в отчете ЮНЕСКО.

В документе также подчеркивается, что будущие строительные и инфраструктурные проекты на территории зоны ЮНЕСКО в Ярославле и буферной зоны, в частности, в непосредственной близости от реки Которосль, по масштабу, высоте и массе представляют угрозу для состояния сохранности объекта Всемирного наследия. Между тем, выдающаяся всемирная ценность была присвоена объекту, как за архитектурное и градостроительное значение, так и за уникальные панорамы.

«Это еще раз подтверждает обеспокоенность, высказанную Комитетом на его 38-й сессии (Доха, 2014) и выводы мониторинговых миссий 2012 и 2014 и консультативной миссии ИКОМОС», — резюмирует ЮНЕСКО.

По мнению Комитета, в Ярославле необходимо строго ограничить землепользование и застройку территории объекта ЮНЕСКО, а также права застройки. Эти запреты должны применяться и к разработке и строительным проектам, которые уже были утверждены в рамках существующего генплана. Сам же генплан необходимо пересмотреть и внести изменения «с вниманием к развитию в буферной зоне и зоне реки Которосль в целях обеспечения визуальной целостности объекта». Стоит отметить, что соответствующие рекомендации консультативная миссия ИКОМОС дала Ярославлю еще в октябре 2014 года.

Сейчас же Комитет рекомендует России срочно доработать регламенты и правила, определяющие нормы существования зоны ЮНЕСКО в Ярославле с учетом ее выдающейся всемирной ценности. Кроме того, он призывает воздерживаться от восстановления в Ярославле любых памятников до тех пор, пока не будет разработана стратегия их сохранения параллельно с Планом управления. Эти документы следует представить в центр всемирного наследия к 1 декабря 2017 года — вместе с отчетом о состоянии объекта и исполнении всех рекомендаций.

«Градозащитники и эксперты считают, что решение ЮНЕСКО по Ярославлю в этом году носит достаточно жесткий характер. Однако при этом оно направлено на реальные шаги по защите объекта всемирного наследия. Единственное, что смущает — двухгодичный срок, отведенный России на принятие мер по обеспечению сохранности памятников. В течение прошлых двух лет ситуация только ухудшилась. Но положительным фактором мы считаем внимание Комитета ЮНЕСКО к мнению общественности по поводу застройки исторической части Ярославля. Наше обращение было рассмотрено — выводы сделаны», — прокомментировала корреспонденту ИА REGNUMОльга Мазанова.

Она напоминает, что в 2011 году в ходе 35 сессии Комитета ЮНЕСКО исторический центр Ярославля чуть было не включили в список «Наследие в опасности». Но действенных мер по исправлению ситуации так и не предпринято.

«Из года в год претензии ЮНЕСКО по Ярославлю одни и те же. Но рекомендации Комитета не выполняются, требования по защите исторической зоны игнорируются. Например, проекты развития городской инфраструктуры, которые могут оказать влияние на сохранность объекта всемирного наследия, должны направляться в Комитет до принятия решения об их реализации. Но этого не делается, и разрешения выдаются втихаря. Сейчас же ЮНЕСКО впервые называет России дату отчета о проделанной работе. Сейчас необходимо активно регулировать законодательную базу, причем преимущественно на федеральном уровне — ответственность за объект ЮНЕСКО лежит на Министерстве культуры. У нас же регламенты корректировались в последнее время в пользу застройщиков, и в результате мы получили весь этот ужас у храма Николы Мокрого. Объектам ЮНЕСКО в Ярославле недостает защиты», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM Ольга Мазанова.