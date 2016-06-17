Санкт-Петербург, 17 июня, 2016, 15:51 — ИА Регнум. «Мне не хотелось бы думать, что мы переходим к «холодной войне», — заявил президент России Владимир Путин, отвечая 17 июня на вопрос журналиста CNN на ПМЭФ-2016, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Холодная война

«Логика развития международных отношений, какой бы она внешне ни смотрелась драматичной, не является все-таки логикой глобальной конфронтации», — заявил Путин в ходе дискуссии.

Он напомнил о ситуации, которая сложилась в начале 1990-х годов, после распада СССР, тех надеждах и тех вызовах, с которыми столкнулась тогда Россия.

«После крушения Советского Союза мы думали и ожидали, что наступит всеобщее благоденствие и атмосфера всеобщего доверия. К сожалению, Россия тогда столкнулась с, как сейчас модно говорить, вызовами — экономическими, социальными, внутриполитическими», — подчеркнул президент.

По словам Путина, в те годы страна столкнулась с угрозами сепаратизма и международного терроризма, и не получила поддержки со стороны Запада.

«Вместо ожидаемой, с нашей стороны, поддержки нашими партнерами в борьбе с этими проблемами, мы увидели другое — поддержку этого самого сепаратизма. Информационная, технологическая, финансовая поддержка и административное сопровождение — мы всё это видели», — пояснил Путин.

Ранее на ПМЭФ президент сообщил, что Россия «не держит зла на Европу» в связи с обострением в последние годы отношений между РФ и странами Евросоюза.