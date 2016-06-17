Токио, 17 июня, 2016, 15:47 — ИА Регнум. Спикер Государственной Думы России Сергей Нарышкин 17 июня в Токио открыл 11-й Фестиваль российской культуры в Японии, сообщает ТАСС.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Нарышкин

Он сообщил, что президент России Владимир Путин ранее направил приветствие участникам и гостям фестиваля и отметил, что открытие 11-го Фестиваля дает старт второму десятилетию его истории.

Нарышкин напомнил, что 2016 год объявлен в России Годом кинематографии, поэтому в фестивальной программе особое место отведено именно этому жанру искусства.

Кроме того, спикер Госдумы подчеркнул, что фестиваль уже стал доброй традицией в культурной жизни, знакомящей Японию с новыми гранями российской культуры.

Напомним, Сергей Нарышкин в течении последних 10 лет занимает пост председателя оргкомитета Фестиваля российской культуры в Японии со стороны РФ.