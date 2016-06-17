Москва, 17 июня, 2016, 15:47 — ИА Регнум. Макроэкономическая ситуация или новая реальность далека от идеала. Экономика России пока еще в минусе, реальные частные доходы также в отрицательной зоне. Кредитные риски высоки. Фондовым рынкам далеко до исторических максимумов. Есть и кризис доверия к банковской системе. Соответственно, быстро идет концентрация капитала в пользу небольшого числа, связанных с правительством, ЦБ РФ или крупными промышленными группами, финансовых компаний, заявил директор аналитического департамента Альпари Александр Разуваев, комментирую корреспонденту ИА REGNUM заявление главы Сбербанка о том, что до конца банковского кризиса в России еще далеко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

«В России до сих пор наблюдается избыток кредитных организаций — отголосок 90-х. Тогда банки росли, как грибы после дождя. Гиперинфляция обеспечивала сверхвысокую процентную маржу. А игра против рубля, автоматически обеспечивала прибыль банка. Макроэкономическая ситуация давно изменилась, а финансовый сектор раздут как в 90-е. Плюс часть банков обслуживает теневой сектор экономики. Не удивительно, что в момент бюджетного кризиса ими заинтересовалось государство», — сказал Разуваев.

«Поэтому банковский кризис — благо для финансовой системы и экономики в целом. Он должен оздоровить рыночную среду», — считает эксперт.

Отметим, глава Сбербанка Герман Греф в рамках ПМЭФ заявил, что до конца банковского кризиса в России еще далеко, он продолжается. Вместе с тем, он считает, что ситуация в части кредитных организаций все-таки лучше прошлогодней. Так, например, это заметно из цифр банковской прибыли, которая в 2016 году по разным оценкам может составить 600−700 млрд рублей. Впрочем, по его оценке, необходима еще как минимум пара лет, чтобы адаптироваться к текущей экономической ситуации и перспективам ее развития.