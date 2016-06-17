Воронеж, 17 июня, 2016, 15:44 — ИА Регнум. Сразу 11 незаконных автостоянок выявлено на территории только одного района Воронежа — Коминтерновского, сообщил корреспонденту ИА REGNUM 17 июня старший помощник прокурора области Михаил Усов по итогам проверок.

radcliffe dacanay Автостоянка

Районная прокуратура установила, что 11 земельных участков, занятых автостоянками, используются их владельцами с нарушением земельного законодательства.

Так, в ряде случаев под автостоянки самовольно были заняты, государственная собственность на которые не разграничена. Несколько земельных участков использовалось под автостоянки не в соответствии с разрешенным видом использования.

По результатам проверок прокуратура района возбудила шесть дел об административных правонарушениях в отношении владельцев земельных участков, также внесено два представления об устранении нарушения закона, решается вопрос о привлечении еще трех юридических лиц к установленной законом ответственности.