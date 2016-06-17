Ярославль, 17 июня, 2016, 15:41 — ИА Регнум. Как стало известно ИА REGNUM, руководитель государственного автономного учреждения Ярославской области «Государственная экспертиза в строительстве» Александр Гаврилов освобожден от занимаемой должности.

В правительстве региона подтвердили эту информацию, отметив, что действие трудового договора с Гавриловым прекращено на основании ч.2 ст. 278 Трудового кодекса РФ. Стоит отметить, что эта норма подразумевает досрочное прекращение трудовых отношений с руководителем организации по инициативе работодателя.

Последний рабочий день у Александра Гаврилова был 15 июня. С 17 июня исполняющей обязанности руководителя ГАУ ЯО «Государственная экспертиза в строительстве» назначена Любовь Виничук, которая до этого работала заместителем директора организации.