Москва, 17 июня, 2016, 15:37 — ИА Регнум.



Василий Поленов. Железная дорога. 1903

Телекоммуникационная компания «МТС» и ОАО «РЖД» планируют вести работу по развитию сетей связи вдоль железнодорожной линии Москва — Санкт-Петербург, соответствующий меморандум был подписан сторонами в рамках Петербургского экономического форума (ПМЭФ), сообщает 17 июня пресс-служба РЖД.

В рамках сотрудничества с РЖД в течение 2016 и 2017 годов оператор связи установит базовые станции вдоль железнодорожной линии на территории Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областей. Это позволит обеспечить скоростной интернет и качественную голосовую связь пассажирам, следующим из Москвы в Санкт-Петербург и обратно.

Кроме того, специальными indoor-решениями, обеспечивающими стабильную связь внутри состава, будут оснащены поезда «Сапсан».

Как пояснил старший вице-президент РЖД Валентин Гапанович, компания работает над обеспечением устойчивой сотовой связи и интернета на всем пути следования поездов. Совместный проект с МТС является пилотным, это инициатива, которая позволит улучшить качество обслуживания пассажиров.