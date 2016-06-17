Ростов-на-Дону, 17 июня, 2016, 15:35 — ИА Регнум. Ко Дню медработника автопарк службы скорой помощи Ростова-на-Дону был обновлён. Девять новых полностью укомплектованных карет неотложки получили девять подстанций областного центра. Об этом ИА REGNUM 17 июня проинформировали в горадминистрации.

rostov-gorod.ru Ключи от автомобилей «скорой помощи»

О необходимости обновления автопарка неотложки известно давно. В 2015 году сообщалось о том, что 70% карет скорой помощи в донской столице нуждается в замене. В прошлом году для оперативной работы поступило семь новых автомобилей «Лада Ларгус». Прибывшие накануне машины марки «ГАЗель» оснащены всем необходимым для пациентов: дефибрилляторами, аппаратами искусственной вентиляции легких, электрокардиографами и электроотсасывателями. Полностью заменить машины скорой помощи города планируется до 2018 года.

Как отметили в администрации областного центра, сегодня в городской службе скорой помощи работает 820 человек, ежедневно на вызовы выезжают свыше 80 автомобилей.

Напомним, что в целом в Ростовской области в 2015 году в рамках реализации госпрограммы было приобретено 15 автомобилей для областных медучреждений, в том числе одна карета скорой помощи, санитарный транспорт, четыре микроавтобуса и девять легковых автомобилей. А в ходе прокурорской проверки выяснилось, что не во всех районах автотранспорт оснащен необходимым оборудованием.