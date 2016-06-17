Калуга, 17 июня, 2016, 15:31 — ИА Регнум. Презентация результатов третьего Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ состоялась 17 июня в рамках XX Петербургского международного экономического форума. По итогам рейтинга Калужская область заняла третье место среди 81 региона.

Фото пресс-службы правительства Калужской области На XX Петербургском международном экономическом форуме

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Агентстве регионального развития Калужской области, калужане уступили Татарии и Белгородской области. В пятерку лидеров также вошли Тульская и Тюменская области. Эксперты отметили, что помимо эффективно действующей системы поддержки малого и среднего предпринимательства в Калужской области больше внимания стали уделять внедрению инноваций и созданию образовательного кластера.

Комментируя итоги, губернатор Калужской области Анатолий Артамонов отметил, что «рейтинг — это не самоцель. Главное, чтобы были довольны те люди, ради которых мы все это делаем». Глава калужского региона назвал очень благоприятной действующую в настоящее время государственную политику в отношении бизнеса. «Предприниматели по всей стране стали чувствовать себя гораздо более комфортно. Созданы и реально заработали институты развития — фонды поддержки малого и среднего предпринимательства, развития промышленности, появилась возможность участия в специнвестконтрактах. Это реально улучшило настроение предпринимателей, и многие этим уже воспользовались», — подчеркнул Артамонов.

Вместе с тем, по мнению калужского губернатора, на местах сохраняется проблема взаимодействия бизнеса с федеральными контролирующими структурами. «В ходе опросов предприниматели на первое место по источникам коррупции ставят правоохранительную систему. Это никуда не годится. Эта система создана, чтобы их защищать, а она работает наоборот. Вопрос носит системный характер. Его надо отдельно обсуждать и принимать по этому поводу совместные решения», — резюмировал Анатолий Артамонов.

Говоря о проводимой в области работе по улучшению инвестклимата, губернатор отметил эффективность внедрения обучающих программ для госслужащих. В этом регион берет пример с Агентства стратегических инициатив. «Надо такие же программы вводить и для предпринимателей. Это принесет значительные выгоды для государства», — заметил Анатолий Артамонов. В числе факторов, улучшающих настояние бизнес-сообщества, он также назвал модернизацию системы образования и создание инжиниринговых центров.

Напомним, пробное испытание рейтинга было проведено в 2014 году в 21 регионе. Самую высокую оценку по улучшению условий ведения бизнеса получила работа руководства Калужской области. В 2015 году в рамках полномасштабного Национального рейтинга регион занял второе место среди 76 регионов.

Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах РФ проводит Агентство стратегических инициатив совместно с ведущими деловыми объединениями страны. Рейтинг оценивает эффективность деятельности властей всех уровней по улучшению условий ведения бизнеса в регионах, а также выявляет и распространяет лучший опыт в данной сфере. В ходе исследований анализируется 45 показателей по четырем направлениям: «Регуляторная среда», «Институты для бизнеса», «Инфраструктура и ресурсы», «Поддержка малого предпринимательства». Получение информации осуществляется путем проведения опросов предпринимателей и экспертов, а также с использованием статданных. Если в 2015 году число респондентов составило 230 тыс. человек, то в 2016 году — уже 400 тыс. Это около 8% от общего количества предпринимателей в стране.