Санкт-Петербург, 17 июня, 2016, 15:31 — ИА Регнум. Глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин заявил, что курс рубля в России должен быть плавающим, и его не надо специально завышать или занижать. Об этом он сообщил в интервью «РИА Новости».

Дарья Антонова ИА REGNUM Плавающий курс рубля

«Я скорее считаю, что курс должен быть плавающим», — сказал Кудрин. Бывший министр финансов России отметил, что в настоящее время в России курс рубля именно такой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 июня Кудрин заявил, что девальвация рубля более чем в два раза является позором для экономического руководства страны и для всего государства. Он предложил предотвратить повторение такой ситуации путём избавления страны от зависимости, связанной с нефтяными доходами.