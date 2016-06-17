Санкт-Петербург, 17 июня, 2016, 15:16 — ИА Регнум. Образование — это главное, на что необходимо обратить внимание в ближайшие годы, заявил президент России Владимир Путин 17 июня в своей речи на ПМЭФ-2016, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Василий Максимов. Мальчик-механик. 1871

«Сегодня мы наблюдаем возрождение интереса молодежи к техническим специальностям и естественно-научным дисциплинам», — отметил Путин.

По словам главы государства, современное школьное образование должно быть устроено таким образом, чтобы ученики могли реализовывать технические и научные проекты, и с детства приучались к командной и творческой работе. Эти навыки необходимы сегодня практически в любой сфере, убежден Путин.

Что касается высшего образования, то, по словам российского президента, укрепляются связи ВУЗов с реальной экономикой, что повышает востребованность будущих специалистов.