Кёльн, Германия, 17 июня, 2016, 15:15 — ИА Регнум. Болельщики из России, задержанные в Кёльне (Германия) накануне, 16 июня, после драки с испанскими туристами, могут получить тюремные сроки от трёх до десяти лет. Граждан РФ обвиняют по трём статьям, сообщает «Р-Спорт».

wallspaper.ru Колючая проволока

Задержанным болельщикам предъявили обвинения в «нарушении общественного порядка», «нанесении тяжких телесных повреждений», а также в «сопротивлении полиции». Российские граждане по этим статьям могут получить тюремные сроки до десяти лет.

Ранее сообщалось, что полиция задержала в Кёльне пятерых граждан России после драки, в которой также принимали участие три туриста из Испании. Два испанца получили телесные повреждения, причём один попал в больницу. Позднее в аэропорту полиция задержала ещё одного гражданина России — участника потасовки: мужчина пытался улететь в Испанию.