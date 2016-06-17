Киев, 17 июня, 2016, 15:14 — ИА Регнум.



Christopher Gaylord Тяжёлое вооружение

До 1 июля в Донбассе противоборствующие стороны проведут отвод сил и тяжелого вооружения. Об этом 17 июня на пресс-конференции в Киеве заявил замглавы Администрации президента Украины (АПУ) Константин Елисеев, передает ИА REGNUM.

«Эти решения должны быть воплощены в жизнь до 1 июля», — сказал Елисеев, комментируя результаты последней встречи советников глав государств «нормандского формата» в Минске.

По его словам, разведение сторон и отвод вооружений будут проходить в трех направлениях. «Мы сейчас определили три пилотные точки — Станица Луганская, район Петровского и район Золотого, где мы будем это делать. Даны четкие установки экспертам и военным, чтобы в ближайшее время это решение было воплощено в жизнь», рассказал Елисеев.

При этом политик отказался дать оценку участия в Минских переговорах помощника президента России Владислава Суркова. «Не хотел бы концентрироваться на отдельных персоналиях. Важно, что мы собрались в четырехстороннем формате… Какие бы фамилии за ними не стояли, дипломатия должна работать. Важно, что с нами были наши партнеры — немцы, французы, ОБСЕ, с которыми мы координировали наши позиции», — считает он.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июня в Минске прошло заседание Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе. В работе Контактной группы принял участие помощник президента РФ Владислав Сурков, замглавы АПУ Елисеев, представители президентов Германии и Франции.