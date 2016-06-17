Оренбург, 17 июня, 2016, 15:08 — ИА Регнум. В Оренбургской области 22 июня, в День памяти и скорби, впервые по всему региону пройдет акция, объединяющая всех жителей. В полдень (10:00 мск) Голос диктора по радио и ТВ во всех муниципалитетах, на предприятиях и в учреждениях объявит Минуту молчания. Акцию поддержали основные теле‑ и радиоканалы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Оренбуржья.

Дарья Антонова ИА REGNUM День памяти и скорби

Ежегодно, 22 июня, в ознаменование годовщины начала Великой Отечественной войны, отмечается День памяти и скорби. Памятные мероприятия пройдут во всех территориях области.

Традиционно в Оренбурге 22 июня на проспекте Победы состоится возложения цветов в память о солдатах Великой Отечественной войны к мемориалу Вечный огонь.

22 июня 1941 года — одна из самых трагических дат в истории человечества, день начала Великой Отечественной войны советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Дата, которая стала прологом потерь миллионов людей, разрушения тысяч населенных пунктов, чудовищных зверств, чинимых нацистскими преступниками. Это День памяти и скорби для тех, кто пережил и выжил, для детей и внуков миллионов солдат, отдавших жизни за мир, в котором мы сегодня живём.

В годы Великой Отечественной войны из Чкаловской (сейчас Оренбургской — ИА REGNUM) области на фронт мобилизовано 411 461 человек, более 185 тысяч человек не вернулись с полей сражений.

Воздушные тараны совершили 13 выпускников Оренбургского Летного училища. Подвиг Николая Гастелло повторили 12 выпускников. Среди них единственная в мире женщина — Екатерина Зеленко. В 1990 году ей присвоено звание Героя Советского Союзапосмертно.

Свыше 300 воинов повторили подвиг Александра Матросова, из них одна женщина. Оренбуржцы чтят бессмертный подвиг Риммы Шершневой (эвакуирована из Белоруссии, проживала в Тоцком районе), связной комсомольско-молодежного партизанского отряда им. Н. Гастелло: 24 ноября 1942 года, спасая товарищей, она своим телом закрыла амбразуру вражеского дзота. Семнадцатилетняя девушка совершила подвиг на три месяца раньше Александра Матросова. Отважная комсомолка посмертно была награждена орденом Красного Знамени.

За мужество и героизм в годы войны 34 тысячи оренбуржцев награждены орденами, около 32 тысяч — медалями Советского Союза. Звания Героя Советского Союза удостоены 244 оренбуржца, из них 46 — посмертно. Полными кавалерами ордена Славы стали 43 уроженца Чкаловской области.