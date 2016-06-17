Калуга, 17 июня, 2016, 15:06 — ИА Регнум.



vashamashina.ru Среди граждан, которым выданы водительские удостоверения есть и хронические «алкоголики»,

34 уголовных дела о незаконном получении водительских прав лицами, страдающими алкоголизмом и наркоманией было возбуждено калужской прокуратурой по результатам проверок с органами ГИБДД УМВД России по Калужской области.

Как сообщил 17 июня корреспонденту ИА REGNUM помощник прокурора Калуги Денис Караджаев, проверки были направлены, в том числе, на выявление лиц, имеющих водительские права и при этом состоящих на учете в наркологическом диспансере и (или) психиатрической больнице с диагнозами, являющимися медицинскими противопоказаниями для управления транспортными средствами.

Между тем, проверяющими были обнаружены факты, когда медицинские справки, приложенные жителями Калуги к заявлениям о выдаче им водительских удостоверений, содержали отметки врачей наркологического и психоневрологического диспансеров об отсутствии противопоказаний к управлению транспортным средством.

Однако среди таких граждан, которым были выданы водительские удостоверения, выявлены лица, состоящие на учете в указанных диспансерах с различными диагнозами, такими как «алкоголизм», «синдром алкогольной зависимости», «синдром опийной зависимости», «синдром сочетанной зависимости от опиатов, алкоголя», «умственная отсталость легкой степени с расстройством поведения», «шизоаффективное расстройство», «шизофрения» и так далее. В ходе сверки с медицинскими учреждениями установлено, что справки данным лицам не выдавались, и являются подложными.

По результатам прокурорских проверок возбуждено 12 уголовных дел.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным горпрокуратуры в прошлом году, 150 водителей автобусов и троллейбусов не были допущены к управлению транспортным средством по медицинским показаниям. Причем каждый третий из них — по причине алкогольного опьянения.

Прокуратура также выяснила, что пассажиров в Калуге иногда перевозят люди, которым это категорически запрещено по медицинским показаниям. Среди водителей автобусов и троллейбусов были выявлены 11 олигофренов и хронических алкоголиков. Один из них даже состоял в штате предприятия «Школьный автобус». Все они по требованию прокуратуры были уволены.

По материалам прокурорских проверок, направленным в органы предварительного расследования, в 2015 году возбуждено 22 уголовных дела по ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа).