Санкт-Петербург, 17 июня, 2016, 15:05 — ИА Регнум. Внешэкономбанк (ВЭБ) будет ориентироваться на поддержку высоких технологий. Об этом сегодня, 17 июня, заявил президент РФ Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Путин призвал банкиров сконцентрироваться на «проектах завтрашнего дня», на технологиях, которые создадут принципиально новые рынки через 10−20 лет.

Президент призвал ускорить снятие административных, законодательных и любых других барьеров, которые мешают такому развитию, а также отметил необходимость подкрепить финансовыми ресурсами высокотехнологичные проекты.

«Задачей обновленного Внешэкономбанка станет поддержка долгосрочных, привлекательных проектов в высокотехнологичной сфере», — подчеркнул Владимир Путин.