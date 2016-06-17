Рига, 17 июня, 2016, 15:02 — ИА Регнум. Саулкрастское отделение организации Daugavas vanagi («Ястребы Даугавы») на общем собрании приняло решение перенести Памятник Освободителям Риги из парка Узварас (Победы) в приграничный с Россией город Зилупе, заявил глава Саулкрастского отделения Daugavas vanagi К. Данцитис, сообщает газета Latvijas avīze.

Федеральный архив Германии Марш латышского добровольного легиона СС

Заявление о переносе Памятника Освободителям в Зилупе организация разослала в различные государственные структуры. «Этот памятник люди называют гигантским пограничным столбом, поэтому ему место в Зилупе», — говориться в заявлении.

Latvijas avīze также опубликовала мнение одного из читателей по поводу нахождения в Риге Памятника Освободителям. Читатель уверен, что пока памятник будет находиться в Риге, процесс интеграции в стране будет невозможен. «Пока этот памятник будет находиться в Латвии, никакой интеграции не будет. Или интеграция, или памятник. Его нужно отдать России», — считает читатель.

Напомним, организация Daugavas vanagi («Ястребы Даугавы») — это латышская националистическая, антисоветская организация, которая была учреждена после Второй мировой войны в лагере для военнопленных в Бельгии в 1945 году. Учредителями и членами организации были бывшие латышские легионеры СС.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 8 июня парламентская комиссия по мандатам, этике и заявлениям рассмотрела поданную в Сейм инициативу о восстановлении довоенного проекта площади Узварас, которая, в частности, предполагает снос Памятника Освободителям Риги. За реализацию данной инициативы на портале Manabalss. lv было собрано более 12 000 подписей.