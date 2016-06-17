Минск, 17 июня, 2016, 15:00 — ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Вопросы проведения V «Всебелорусского народного собрания» и положение дел в хоккейном клубе «Динамо-Минск» обсудил 16 июня глава страны Александр Лукашенко, принимая с докладом министра внутренних дел Игоря Шуневича, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Лукашенко также поинтересовался, как идет подготовка к 100-летию белорусской милиции, отметив: «Мы должны это достойно отметить». Отметим, в начале 90-х с подачи «сознательных» представителей Академии МВД Белоруссии (МВШ МВД СССР) в постсоветской республике стал отмечаться «день белорусской милиции» (4 марта), долгое время сосуществовавший с традиционным «Днём советской милиции» (10 ноября).

Глава МВД как председатель наблюдательного совета ХК «Динамо-Минск» доложил о текущей ситуации в клубе. При этом Лукашенко заявил: «Пора четко ставить задачу перед командой, на какой уровень должны выходить».

«Александр Лукашенко коснулся также мер, которые необходимо предпринять для развития «Динамо-Минск», и потребовал более качественной и результативной игры в этом сезоне, «чтобы снова не опозориться перед белорусским народом». Игорь Шуневич проинформировал президента о комплектовании команды «Динамо-Минск». Клуб подготовился к подписанию ряда контрактов, в том числе с легионерами, с хоккеистами Республики Беларусь, с тренерским штабом. Глава государства в целом одобрил эти предложения», — проинформировала президентская пресс-служба.

Как сообщало ИА REGNUM, Александр Лукашенко известен как заядлый хоккеист и любитель зимних видов спорта, однако в 2013 году неожиданно заявил, что его любимым видом спорта является футбол. Отметим также, что ХК «Динамо-Минск» содержится за счёт государства и в последние два года часто упоминается в скандальных контекстах и криминальных хрониках.