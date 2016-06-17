Санкт-Петербург, 17 июня, 2016, 14:59 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин пообещал «принять кадровые меры» к главам регионов, которые недостаточно внимания уделяют развитию предпринимательства. Об этом он заявил сегодня на Петербургском международном экономическом форуме, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Глава государства попросил правительство вместе с деловым сообществом подумать о дополнительных мерах поощрения лучших региональных управленческих команд, которые способствовали улучшению инвестиционного климата в субъектах Федерации.

«И напротив, будем принимать серьезные меры, вплоть до кадровых решений, в отношении тех руководителей регионов, которые не понимают, что поддержка бизнеса — это важнейший ресурс развития всей страны. Хочу, чтобы меня услышали мои коллеги в регионах, прежде всего руководители», — сказал Путин.

Он обещал провести анализ показателей каждого региона, после чего осенью 2016 года состоится «серьезный разговор на эту тему».