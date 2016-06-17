Путин обещает кадровые решения по губернаторам, забывшим о бизнесе
Санкт-Петербург, 17 июня, 2016, 14:59 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин пообещал «принять кадровые меры» к главам регионов, которые недостаточно внимания уделяют развитию предпринимательства. Об этом он заявил сегодня на Петербургском международном экономическом форуме, передает корреспондент ИА REGNUM.
Глава государства попросил правительство вместе с деловым сообществом подумать о дополнительных мерах поощрения лучших региональных управленческих команд, которые способствовали улучшению инвестиционного климата в субъектах Федерации.
«И напротив, будем принимать серьезные меры, вплоть до кадровых решений, в отношении тех руководителей регионов, которые не понимают, что поддержка бизнеса — это важнейший ресурс развития всей страны. Хочу, чтобы меня услышали мои коллеги в регионах, прежде всего руководители», — сказал Путин.
Он обещал провести анализ показателей каждого региона, после чего осенью 2016 года состоится «серьезный разговор на эту тему».