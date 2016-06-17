Москва, 17 июня, 2016, 14:59 — ИА Регнум. Законопроект о «зеленых поясах» призван избавиться от накопившихся проблем и недочетов в существующем лесном законодательстве. Об этом 17 июня корреспонденту ИА REGNUM заявил член центрального штаба Общероссийского народного фронта Азат Газизов.

Alexas_Fotos Лес. Пень. Мох

«Данный законопроект — начало по наведению порядка в лесопользовании и защите окружающей среды. Инновация этого законопроекта состоит в том, чтобы, наконец, убрать все те правовые коллизии, с помощью которых люди под видом законности наносят непоправимый ущерб нашим лесным богатствам», — заявил Газизов.

Внесение данных поправок лежит в русле общей системной работы ОНФ по наведению порядка в сфере лесного хозяйства, подчеркнул он: «Напомню о «зеленом щите» Москвы и Подмосковья. Этот законопроект вызывал заметное противостояние и принимался с большим трудом. Тогда инициатива за короткий срок собрала более 100 тыс. подписей на сайте «Российской общественной инициативы», и вокруг Москвы было решено создать лесную зону, которая находится под особым контролем. Только такими системными шагами и можно наводить порядок».

«Я и сам за прошлый год выезжал в 12 регионов, где в той или иной мере нарушались правила лесопользования», — продолжил член центрального штаба ОНФ.

Причина, по которой данная проблема приобрела в России столь большую остроту, заключается в том, по словам Газизова, что «после принятия нового Лесного кодекса возникло огромное количество правовых коллизий, которые позволяли недобросовестным пользователям и откровенно криминальным элементам, таким как «черные лесорубы», пользоваться лесными богатствами в одностороннем порядке, нанося гигантский ущерб как конкретному субъекту, так и экономике всей страны».

«Такой лесной кодекс, как говорят сами же лесники, написан экономистами, а не лесниками. И в данном случае, в лесном хозяйстве, ущерб носит практически невосполнимый характер — дерево растет от 80 до 120 лет», — подчеркнул общественный деятель.

Таким образом, законопроект призван затронуть сразу целый ряд проблем. Так, в частности, речь идет об искоренении сомнительных практик по передаче в аренду и субаренду соответствующих земельных участков, о введении учета эффектов от вырубки лесов на экологическую систему в целом, а также об увеличении штрафных санкций за нарушение правил лесопользования

«Например, арендаторы. По ныне существующему Лесному кодексу арендатор может взять участок, после чего передать его в субаренду кому-то другому и так далее — определить того, кто нанес ущерб, в итоге практически невозможно», — пояснил Газизов.

«Одна из поправок касается и самой окружающей среды в целом. Это вызвано тем, что когда происходят незаконные вырубки, наносится комплексный вред. Сейчас оценивается лишь непосредственно тот факт, что срубили дерево. В результате мы имеем ситуацию, когда, например, в Алтайском крае уничтожаются ленточные боры, и это ведет к разрушению уникальной экологической системы, которая крайне редко встречается на земном шаре», — продолжил он.

«Следующий пункт касается увеличения штрафов. Например, в Иркутской области речь идет о миллиардах рублей, которые уходят в сторону Китая. Штраф, если нарушителя поймают на месте, составляет всего 10 тыс. рублей, что несоизмеримо с нанесенным ущербом. Таким людям легче заложить данные штрафы в свою статью расходов», — подчеркнул Газизов.

По его словам, отдельного упоминания заслуживает и специфическая проблема использования лесов на землях бывших колхозов. Этот вопрос также давно требует разрешения и является ключевым моментом в реформе лесного законодательства.

«Это уникальная ситуация. В свое время были земли колхозов, теперь они стали землями сельскохозяйственного назначения, но на них остался лес. Формально получается, что это нечто вроде кустарника. Нам довелось видеть, как в республике Алтай превращают в пастбища лесные массивы. Формально придраться не к чему, но в реальности люди просто угробили место, где будут жить их дети и внуки», — сказал Газизов. Напомним, что 17 июня Госдума рассматривает во втором чтении законопроект о создании лесопарковых зеленых поясов вокруг российских городов. В случае одобрения документа потребуется внесение поправок в том числе в закон «Об охране окружающей среды» и в отдельные законодательные акты Российской Федерации.