Астана, 17 июня, 2016, 14:59 — ИА Регнум. Министерство образования и науки Казахстана приступает к поэтапному переобучению учителей в соответствие с образовательными реформами, проводимыми в стране. Как сообщила сегодня, 17 июня, на брифинге вице-министр образования и науки республики Эльмира Суханбердиева, поэтапное внедрение трехъязычного образования будет осуществлятьсяпо мере готовности педагогического персонала.

Ефим Чепцов. Переподготовка учителей. 1926

«Как только будут готовы школы и готовы дети, только тогда у нас произойдет переход на трехъязычное образование. Мы будем проводить исследования в каждом регионе по готовности педагогического состава и школ», — сообщила Суханбердиева.

При этом она напомнила, что у Министерства образования есть еще 2,5 года в запасе, чтобы сделать из учителей трехъязычных специалистов. Для переподготовки предусмотрены ежегодные четырехмесячные курсы. Вице-министр отметила, что этого срока будет достаточно для обучения учителей.

«В системе общего среднего образования работают 325 184 педагога. В 2016 году пройдут курсы 91 391 человек, это 29 процентов, в том числе в рамках обновленного содержания (подготовки к трехъязычному образованию — прим. ИА REGNUM ) 69 097 педагогов. В рамках внедрения трехъязычного образования в 2016 году на базе Назарбаев-университета и 15 вузов республики планируется внедрение четырехмесячных курсов для 675 учителей предметов биология, химия, физика и информатика для всех регионов. Цель — усовершенствование знания английского языка и обучение ведению предметов на английском языке», — отметила вице-министр.

Она также добавила, что ежегодно из республиканского бюджета на переподготовку и повышение квалификации учителей выделяется порядка 10 миллиардов тенге (2 млрд руб).

«Хочу напомнить всем учителям, что повышение квалификации по обновленной программе будет проходить за счет бюджета, не из личных средств учителей», — напомнила Суханбердиева, добавив, что курсы переподготовки не должны проводиться в счет отпуска педагогов.

Напомним, в Казахстане идет очередная реформа школьного образования. В частности, в стране намерены ввести трехъязычное образование, к чему, по мнению экспертов, не готовы ни школы, ни ученики, ни их родители. Резонанс вызвало и решение о переходе на сокращенную пятидневную учебную неделю, при которой учебный год будет длиться дольше обычного. Объем критики со стороны общества вызвал реакцию уполномоченного по правам человека, который выступил с обращением к министру образования с призывом учесть «мнения сторон» и прийти к компромиссу.