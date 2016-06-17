Санкт-Петербург, 17 июня, 2016, 14:53 — ИА Регнум. Российское руководство рассчитывает на восстановление отечественной экономики, заявил президент РФ Владимир Путин на ПМЭФ-2016, передает корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Саврасов. Пейзаж с фабрикой (фрагмент). 1890-е

Как подчеркнул российский лидер, существенно сократился отток капитала из страны: «По сравнению с первым кварталом 2015 года — в пять раз».

Кроме того, сокращается инфляция: по сравнению с 2014—2015 годами, в 2015—2016 годах она сократилась в два раза.

По словам главы государства, темпы роста российской экономики готовятся выйти на показатель не менее 4% в год.

При этом Путин признал, что это «не столь высокие ориентиры, которые мы обозначили раньше». Но экономическая ситуация изменилась не только для России, но и для всего мира, подчеркнул он.