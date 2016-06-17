Москва, 17 июня, 2016, 14:53 — ИА Регнум. Патриарх Кирилл направил участникам Всеправославного собора, который откроется на острове Крит 18 июня, приветственное послание. Он выразил мнение, что эта встреча представителей православных церквей поможет преодолеть разногласия, сообщили в пресс-службе московского патриарха.

Дарья Антонова ИА REGNUM Патриарх Кирилл

Патриарх Кирилл обратился к собравшимся на Крите предстоятелям и представителям поместных Православных Церквей. Он направил своё послание в том числе и Патриарху Константинопольскому Варфоломею.

Глава Русской православной церкви поприветствовал участников Собора от лица православных людей России, Белоруссии, Украины и Молдавии. По его мнению, то, что решения церквей об участии в Соборе не совпали, не является тревожным фактом.

«Глубоко убежден в том, что Церкви, ― и те, что решили приехать на Крит, и те, что воздержались от этого, ― принимали свои решения по совести, а потому к позиции каждой из них нам надлежит отнестись с уважением», — сказал он.

Как сообщалось ранее, со стороны РПЦ поступило предложение о переносе даты Всеправославного собора, который был запланирован на вторую половину июня. Это было вызвано тем, что по поводу участия в Соборе у церквей не было достигнуто полного согласия. Русская, Болгарская, Антиохийская, Грузинская церкви не согласились участвовать в Соборе.