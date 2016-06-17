Санкт-Петербург, 17 июня, 2016, 14:51 — ИА Регнум. До конца года предприятия малого и среднего бизнеса России получат заказов от крупных компаний на 1 трлн рублей. Об этом сообщил 17 июня президент РФ Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Он заявил о сложностях наращивания поддержки малого и среднего бизнеса и необходимости формирования целой ниши для его работы. «Но это нужно сделать», — подчеркнул президент.

Путин напомнил, что в России резко возрос объем заказов для таких малых и средних предприятий со стороны крупных компаний с государственным участием.

«По итогам года крупные компании разместят заказов для малых и средних предприятий на 1 трлн рублей», — сказал Путин, заметив, что считает это успехом правительства, так как эта сумма в девять раз превышает показатель 2015 года.