Рига, 17 июня, 2016, 14:51 — ИА Регнум. В Латвию прибыли первая группа сирийских беженцев из Турции, состоящая из шести человек, в том числе четыре ребенка дошкольного возраста, которым требуется международная защита, сообщает радио MIX FM 102,7.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Как пояснили в Управлении по делам гражданства и миграции, это первые беженцы, которые в рамках программы ЕС перемещены в Латвию из Турции. Семья в данный момент находится в центре для ищущих убежища в Муцениеки.

Напомним, Латвия в рамках программы перемещения беженцев в целом за два года обязалась переместить 531 человека: большинство из стран Евросоюза — Греции и Италии и еще 50 человек из третьих стран. Пока что Латвия приняла всего 29 человек.