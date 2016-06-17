Москва, 17 июня, 2016, 14:46 — ИА Регнум. Официальные курсы доллара США и евро к рублю на выходные и 20 июня, установленные Банком России, понизились. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и Евро

Так, курс доллара США упал на 42,2 коп. до 65,43 рубля. Евро потерял 68,51 коп. и составил 73,56 рубля.

Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и €0,45), рассчитанной по официальным курсам Банка России, составила 69,09 рубля, она потеряла 54 коп.