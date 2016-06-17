Воронеж, 17 июня, 2016, 14:44 — ИА Регнум. Соглашение о сотрудничестве подписано между правительством Воронежской области и ПАО «Московский индустриальный банк» 16 июня, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора. Подписи под соглашением поставили глава региона Алексей Гордеев и президент банка Абубакар Арсамаков. Также был утвержден план мероприятий по сотрудничеству региона и банка в сфере развития объектов социальной, инженерной и коммунальной инфраструктуры в населенных пунктах Воробьевского района в 2016—2017 годах.

Борис Кустодиев. Купец, считающий деньги (фрагмент). 1918

Подписанный документ предполагает в ближайшие два года инвестиции со стороны банка в на поддержку социальной сферы Воробьевского района, благоустройство, развитие инженерной инфраструктуры — в размере 60 млн рублей. Еще 40 млн рублей добавит областной бюджет.

Президент банка, комментируя соглашение, озвучил также планы по строительству в Воронежской области предприятия по производству молока на 1200−2000 голов дойного стада, а также фабрики по производству конструкций для строительства легковозводимых домов — для сельских поселений. Стоимость одного квадратного метра в таком доме составляет 17 тыс. рублей.

«Подписание соглашения говорит о том, что компания сегодня занимается не только своей основной деятельностью — кредитованием. Банк имеет одну из самых разветвленных сетей отделений в Воронежской области, после Сбербанка занимает второе место. Банк не ушел из сельских районов, а остается здесь одним из основных финансовых кредитных институтов, что очень важно для сельских районов. Это пример для многих представителей бизнеса такой настоящей социальной ответственности», — отметил Алексей Гордеев.