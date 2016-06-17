Ереван, 17 июня, 2016, 14:43 — ИА Регнум. 20 июня в Санкт-Петербурге состоится очередная встреча президентов Армении и Азербайджана, договоренность о которой была достигнута в рамках саммита на высшем уровне 16 мая в Вене. Несколько неожиданным является формат встречи. Если в Вене Серж Саргсян и Ильхам Алиев обсуждали вопросы карабахского урегулирования при посредничестве и участии глав МИД России, США и Франции — стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ по Карабаху, то саммит в Санкт-Петербурге пройдет при посредничестве президента России Владимира Путина.

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Правда, помощник президента России Юрий Ушаков, сообщивший о переговорах президентов Армении и Азербайджана, уточнил, что «Россия продолжит свою посредническую миссию, естественно, в полном взаимодействии с другими сопредседателями минской группы ОБСЕ, на основе принципов, которые были предложены в соответствии с заявлениями президентов России, США и Франции в период с 2009 по 2013 годы». Несмотря на это, подобный формат встречи оставляет ряд вопросов, на которые и пытаются найти ответы армянские политики и аналитики. А для прозападных изданий и экспертов подобный формат стал поводом для очередной критики политики России в Закавказье.

«Перспектива встречи Саргсян-Алиев в Санкт-Петербурге во многих общественных кругах Армении вызвала тревожные ожидания и вопросы, поскольку встреча состоится по инициативе России. Почему инициатива РФ столь тревожна, можно очень ясно заметить, как из развития и содержания российской политики последних лет, так и из поведения РФ во время апрельской войны, ставшей следствием-пиком этой политики. Сразу после войны Россия заявила, что ее позиция не изменится. Это было сделано в виде заверений, данных Азербайджану устами Рогозина», — пишет армяно-американская газета «Жаманак».

С итогами встречи подобные издания пытаются связать любые внутриполитические процессы, в которых так или иначе упоминается Россия. Здесь и открытие памятника Нжде в Ереване, и соглашение о совместной армяно-российской системе ПВО, и даже обсуждение нового избирательного кодекса. Так, по мнению прозападных аналитиков, у властей Армении нет положительных ожиданий от Санкт-Петербурга, так как в повестку дня внеочередного заседания парламента Армении не было включено соглашение об армяно-российской системе ПВО. «Всему этому предшествовала внезапная, почти неожиданная реакция представителя МИД РФ относительно памятника Нжде. А всему этому предшествовало заявление Алиева в Германии о том, что он надеется, что стратегический партнер Азербайджана — Россия сможет убедить Армению пойти на уступки. С одной стороны, это свидетельствует о том, что в каких-то вопросах Армения не уступает, с другой стороны свидетельствует о том, что в этом вопросе на Армению оказывается определенное давление», — пишет издание.

Практически схожее мнение выразил политический аналитики Акоп Бадалян — постоянный автор ещё одного прозападного издания lragir.am. По его мнению, в преддверие встречи армяно-российские отношения вступили в сложный этап, добавив, что ожидания армянской стороны от этой встречи не позитивные. «Вдруг Россия стала выражать недовольство в связи с памятником Нжде, по меньшей мере, совершив попытку психологической атаки против Армении. Армения, которая ратифицировала соглашение о [совместной армяно-российской системе] ПВО в комиссии Национального собрания, не включила этот вопрос в повестку дня пленарного заседания, тем самым каким-то образом выразив позицию по отношению к России», — сказал Бадалян в интервью армянской службе радио «Свобода».

Бадалян считает тревожным тот факт, что в отличие от предыдущей встречи Саргсян-Алиев, состоявшейся месяц назад в Вене, на этот раз основным инициатором является Россия. По его мнению, российская сторона в Санкт-Петербурге может вновь выдвинуть свой вариант урегулирования карабахской проблемы.

Но эксперта поспешил успокоить американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Джеймс Уорлик, который заявил, что также примет участие в переговорах. В связи с этим Бадалян уже на страницах lragir. am пишет, что заявление Уорлика говорит о том, что даже если инициатива была сугубо российской, она перестала быть таковой, и американский сопредседатель будет внимательно следить, чтобы процесс не сошел с венских рельсов.

Еще один прозападный эксперт, руководитель Армянского института международных вопросов и вопросов безопасности, политолог Степан Сафарян продолжает данную позицию. Сафарян считает, что Россия начала крайне опасный процесс, инициировав встречу президентов Армении и Азербайджана в Санкт-Петербурге, которая, фактически, является процессом вне формата Минской группы. Российская сторона этой инициативой намерена препятствовать реализации достигнутых в прошлом месяцев в Вене договоренностей, которые исходили из интересов Армении и Запада. Москва, по словам Степана Сафаряна, обеспокоена тем, что после встречи в Вене изменились «правила игры», а это означает, что внедрение механизмов мониторинга и расследования на линии соприкосновения, согласно договоренностям в Вене больше не позволит посредством «управляемых эскалаций» влиять на конфликт. Следовательно, задача Армении заключается в том, чтобы нейтрализовать последствия встречи в Вене. «Договоренности в Вене — это не что иное, как действие по предотвращению и нейтрализации намерений Москвы. Армения должна поехать в Санкт-Петербург с венской повесткой дня в руках», — сказал Степан Сафарян.

В свою очередь автор уже упомянутого издания «Жаманак» Муса Микаелян идёт ещё дальше и обращает внимание на одно обстоятельство, «которое сейчас не рассматривается». В этой связи он напоминает, что несколько дней назад в Армении был восстановлен известный формат «4+4+4», в котором власти и выступающие с оппозиционных позиций несколько сил и гражданских организаций, обсуждают проект нового избирательного кодекса (16 мая былo подписанo заявление о взаимопонимании вокруг проекта нового ИК).

По мнению автора статьи, интересно то, что Серж Саргсян накануне встречи Саргсян-Алиев, которая состоится в Санкт-Петербурге под эгидой России (курсив ИА REGNUM ), инициирует новый процесс внутренней консолидации, или так сказать, консенсуса, возвращает к политическим обсуждениям уже принятый кодекс. «Что означает этот шаг? Средство для усиления перед встречей в Санкт-Петербурге и повышения сопротивляемости в ожидаемых там нежелательных вопросах, или напротив, действие, чтобы получить силы, поддерживающие во внутриполитической жизни, посредством нового торга вокруг парламентских выборов. Ответы на эти вопросы, конечно, будут видны со временем — Избирательный кодекс за счет Карабаха, или ради Карабаха?», — задаётся вопросам Мусаелян.

На самом деле, с первых дней апрельской войны было ясно, что ключи по нормализации обстановки в регионе и возвращение сторон за стол переговоров находятся в Москве. Ясно также, что все шаги переговорного процесса согласованы между странами-сопредседателями Минской группы ОБСЕ. И если даже в Санкт-Петербурге или ещё где-нибудь будет подписан невыгодный для Армении документ, вероятность чего на данный момент крайне высока, то винить в этом надо не Россию или США, которые действуют в собственных интересах, а власти Армении, которые вместо того, чтобы сделать соответствующие выводы из апрельской войны, продолжают вести ту же бесславную политику, в результате которой Армении скоро будет нечего противопоставить Азербайджану как за столом переговоров, так и на поле боя.