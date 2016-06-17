Санкт-Петербург, 17 июня, 2016, 14:40 — ИА Регнум. Мир переживает серьезную трансформацию, глубокие изменения затрагивают практически все сферы жизни, об этом заявил 17 июня президент России Владимир Путин, выступая на ПМЭФ-2016, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

По его словам, хотя после мирового кризиса 2008−2009 годов, отчасти удалось и свести финансовые балансы, и сделать более прозрачными и управляемыми денежные потоки, структурные проблемы сохраняются, и перезапустить рост пока не удается.

Как отметил Путин, с тем, что источники экономического роста исчерпаны, связана и нынешняя геополитическая напряженность, и «есть риск, что она может усилиться».