Москва, 17 июня, 2016, 14:31 — ИА Регнум. Казус с учебниками в Севастополе, когда родители выступили с инициативой перейти на пособия советской школы и вернуться к классическому отечественному образованию, симптом того, что происходит везде, считает профессор МГУ Дмитрий Ивинский. Об этом он заявил 17 июня в ходе пресс-конференции РВС на площадке ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пикет родителей за классическое образование

«Нечто новое создается — учебники, курсы и так далее, по-видимому, для общества. Естественно предположить, что создающие это новое должны пояснить, почему оно лучше старого. А если не объясняют, а энергично внедряют, то общество приходит к заключению, что внедряется это не потому, что это нужно обществу, а потому, что это нужно тому, кто внедряет. Каждое такое внедрение — удар по общественному договору, потому что общество перестает верить власти», —подчеркнул участник пресс-конференции.

По словам филолога из МГУ, нынешние абитуриенты затрудняются создавать сложные тексты. «Они выстроить фразу могут, связать ее со следующей могут, но логически выстраивать обширный текст, от частного к общему — этого навыка просто нет». Отсюда простое следствие — сложные художественные тексты, с умолчаниями, мистификациями, аллюзиями молодые не воспринимают. Они для них словно написаны на незнакомом языке. «Дети ни в чем не виноваты — они хорошие, но их не учат правильно мыслить», — отметил Ивинский.

Напомним, 17 июня в пресс-центре ИА REGNUM состоялась пресс-конференция Общероссийской общественной организации защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление» (РВС). В РВС настаивают на возвращении к классическому отечественному образованию. В противном случае проводимые Минобром так называемые «реформы» могут лишить Россию будущего. Общество требует исправить ошибки и делает шаги в этом направлении.