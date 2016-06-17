Брюссель, 17 июня, 2016, 14:27 — ИА Регнум. Решением Совета Европейского союза (ЕС) продлены санкции в отношении Крыма и Севастополя, сообщили в пресс-службе Совета.

Дарья Антонова ИА REGNUM Севастополь

Санкции будут действовать до 23 июня 2017 года. Ограничительные меры приняты в свете реализации «стратегии непризнания», которая проводится в отношении присоединённых к России Крыма и Севастополя.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 16 июня, председателя Европейского совета Дональд Туск заявил, что ЕС намерен продлить санкции в отношении РФ. Брюссель считает, что санкции могут быть сняты лишь при условии «выполнения Москвой минских договорённостей».

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