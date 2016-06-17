Владимир, 17 июня, 2016, 14:24 — ИА Регнум. Администрация Владимирской области отчиталась о реализации «майских указов» президента РФ Владимира Путина. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации, в области растут зарплаты в сфере образования и сфере социальной защиты.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Вопросы реализации «майских» указов президента Владимира Путина в части повышения оплаты труда находятся на особом контроле губернатора Светланы Орловой. Также наша задача — не допускать задержки заработной платы и решать все возникающие в этой сфере проблемы на начальной стадии», — передает пресс-служба слова первого заместителя губернатора Алексея Конышева.

Так, по данным чиновника, средняя зарплата учителей составила в первом квартале 2016 года 23 тысячи рублей. Зарплаты в других сферах, которые были затронуты в указах, не были озвучены. Однако Алексей Конышев отметил, что в сфере социальной защиты повышение зарплаты в первом квартале составила 6%, в сфере здравоохранения и культуры показатели «дорожной карты» также достигаются.

ИА REGNUM отмечает, что, по данным Владимирстата, в январе-марте 2016 года средняя зарплата в регионе сложилась на уровне 24,621 тыс. рублей. При этом зарплата работников сферы образования все-таки не дотягивала до средней. Она составляла 19,6 тыс. — только 81% от средней зарплаты. При этом по сравнению с мартом 2015 года она выросла на 4,6%. Зарплаты в сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг немного выше — 22,8 тысячи рублей (91% от средней). В этой сфере зарплаты за год выросли примерно на 10%.