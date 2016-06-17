Санкт-Петербург, 17 июня, 2016, 14:23 — ИА Регнум. В первом квартале 2016 года компания «ФосАгро» поставила потребителям вдвое больше удобрений, чем в аналогичном периоде прошлого года. Это говорит о платежеспособном и сильном спросе сельхозпроизводителя, подкреплённом уверенностью в реализации инвестиционных планов в России. Об этом сегодня, 17 июня, на Петербургском международном экономическом форуме заявил генеральный директор ОАО «ФосАгро», президент Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев, передает корреспондент ИА REGNUM.

Илья Репин. Пахарь. Л. Н. Толстой на пашне. 1887

По словам Гурьева, последние два года наблюдается колоссальный спрос на удобрения, связанный с развитием сельскохозяйственного производства в России. «Плюс девальвация рубля колоссально помогает сегодня сельскохозяйственным производителям Российской Федерации», — добавил Андрей Гурьев.

Он подчеркнул, что сегодня «все факторы — и макроэкономические, и внутренние, и программа импортозамещения, и те антисанкции», которые были введены в ответ на западные санкции против России, дают российским аграриям и производителям удобрений ту самую уверенность, которая необходима, чтобы заниматься инвестициями в производство.

«В прошлом году российский рынок удобрений был 5−5,2 млн тонн. В этом году, уверен, поставим 6 млн тонн. В следующем году, если такая тенденция будет продолжаться, и будет хороший спрос и позитивная конъектура, мы сделаем 7. Видим огромный потенциал в сельском хозяйстве. Не то что хотим — мы будем составной частью этого роста, новой индустрии», — подчеркнул Гурьев.

По словам главы «ФосаАгро», компания связывает свои планы не только с развитием отечественного агропрома, но и с расширением экспортных возможностей. Сегодня «ФосаАгро» поставляет удобрения примерно в сто стран мира.

Как сообщало ИА REGNUM, министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев заявил на ПМЭФ о благоприятной конъюнктуре для наращивания объемов производства российского сельского хозяйства и экспорта его продукции на новые рынки.