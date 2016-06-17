Москва, 17 июня, 2016, 14:31 — ИА Регнум. За включение юрлица в реестр коллекторских агентств устанавливается пошлина в размере 100 тыс рублей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 июня, соответствующий законопроект приняла Госдума во втором чтении. За внесение сведений о юрлице в госреестр юрлиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, необходимо уплатить пошлину в размере 100 тыс рублей. Сейчас размер пошлины составляет 6,5 тыс рублей.

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Если свидетельство о включении в реестр пришло в негодность или утрачено, для получения дубликата свидетельства также предусматривается пошлина в размере 1 тыс рублей. Предполагается, что нормы вступят в силу 1 января 2017 года.

Необходимость принятия законопроекта связана с рассмотрением Госдумой базового законопроекта об ограничении деятельности коллекторов, который был принят Госдумой во втором чтении 17 июня.